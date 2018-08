Lancement réussi de la sonde solaire Parker de la Nasa

La sonde Parker, première réalisation humaine à tenter de traverser l'atmosphère du Soleil, a décollé dimanche matin à 9h31 depuis Cap Canaveral en Floride comme prévu la veille. Initialement, la sonde devait quitter la Terre le samedi matin, mais une anomalie a retardé puis bloqué le compte à rebours et le lancement de la sonde. Sa mission vers le soleil durera 7 ans.

"Trois, deux, un et décollage", a lancé le commentateur de la Nasa alors que la fusée de lancement Delta IV s'élevait du pas de tir de Cap Canaveral à 03H31 (07H31 GMT).

De la taille d'une voiture pour une facture de 1,5 milliard de dollars, la sonde Parker est la première réalisation humaine à tenter de traverser l'atmosphère du Soleil, forte de son bouclier high-tech et des espoirs placés en elle par la Nasa et la communauté scientifique. La sonde spatiale embarque des équipement de haute technologie et notamment des outils développés parle centre spatial de Liège.

Décollage avorté samedi

L'Agence spatiale américaine avait prévu samedi une fenêtre de lancement d'une durée de 65 minutes, à partir de 03H33 (07H33 GMT). Mais en raison d'un problème de pression d'hélium gazeux, apparu quelques minutes avant le décollage, la Nasa avait dû repousser à dimanche 07H31 (07H31 GMT) sa fenêtre de lancement.

La mission de Parker est claire: devenir le premier objet construit par l'homme à affronter les conditions dantesques de la couronne, une partie de l'atmosphère du soleil, qui est 300 fois plus chaude que la surface de l'astre.

La sonde devra passer à environ 6,2 millions de kilomètres de la surface du soleil et traverser 24 fois cette couronne pendant les sept ans que doit durer la mission.

Au-delà de la prouesse technologique, l'intérêt scientifique est primordial. Il s'agit de comprendre pourquoi la couronne est environ 300 fois plus chaude que la surface du soleil et pourquoi ses particules énergétiques produisent des tempêtes électromagnétiques pouvant perturber le fonctionnement du réseau électrique sur Terre.