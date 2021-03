Lancement en ligne du Dictionnaire des francophones

Le Dictionnaire des francophones, outil en ligne fort de plus d'un demi-million d'entrées, a été lancé mardi, après une commande du président français Emmanuel Macron.

"Ce dictionnaire permettra à tous les amoureux de notre langue, et ils sont 300 millions à la parler aujourd'hui, d'apprécier sa richesse", a affirmé lors d'une cérémonie à Paris la ministre de la Culture Roselyne Bachelot. Avec ses "près de 600.000 termes et expressions", il est "un appel à tous ceux qui parlent le français sur les cinq continents à s'emparer d'un bien qui est incontestablement le leur", a-t-elle ajouté.

Ce dictionnaire est disponible via internet www.dictionnairedesfrancophones.org et une application mobile gratuite. Il autorise tout internaute à proposer une nouvelle entrée, examinée par des experts et des lecteurs avant d'être éventuellement admise.

La secrétaire générale de la Francophonie, Louise Mushikiwabo, a ainsi suggéré lors de la cérémonie le verbe "techniquer", qui signifie au Rwanda fabriquer une solution ingénieuse avec peu de moyens. "+Techniquer+ sera dans le dictionnaire dès cet après-midi, je m'y engage! ", lui a répondu le président du Comité de ce dictionnaire, Bernard Cerquiglini.

Celui-ci a souligné la coopération de l'Institut international pour la francophonie de l'université Jean-Moulin de Lyon avec des linguistes de grands centres de recherche francophones, comme l'université de Louvain-la-Neuve, l'Académie des sciences d'Outre-Mer, l'Office québecois de la langue française ou encore l'université Laval (Canada).