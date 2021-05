Lagos : les échecs, porte de sortie des bidonvilles

Et si le jeu d’échecs était un moyen de se sauver ? Dans la récente série Netflix "Le Jeu de la Dame", une orpheline acquière son indépendance grâce à son incroyable talent de joueuse. En 2016, le film "Queen of Katwe" racontait l’histoire d’une fille qui échappe, grâce aux échecs, à la pauvreté de son bidonville kenyan.

Et si la fiction devenait réalité ? Dans un bidonville du Nigéria, à Lagos, une douzaine d’enfants intensément concentrés font bouger leurs pions sur des plateaux d’échecs imprimés sur des sets en plastic. Parmi eux, Omoyele Michel. Il a vu le film "Queen of Katwe", et a retenu la leçon : "J’ai appris de ce film que quel que soit le milieu d’où l’on vient, on peut être un champion comparé aux autres qui viennent de familles riches."

Les échecs comme école de vie

Lui et les autres participent à une compétition de quartier, qui offre une récompense d’environ 100 dollars au total pour les gagnants. "Vivre ici, c’est difficile, poursuit-il, parfois on n’a pas de nourriture, parfois je dois travailler pour avoir à manger. En travaillant dur aux échecs, je peux gagner et je pense que je peux devenir un champion et devenir riche."

Un œil attentif les observe : l’avocat Tunde Onakoya. Il a lancé la fondation "Chess in Slum Africa" ("Echecs dans les bidonvilles Afrique") dans le quartier de Majidun, où il a grandi. Il veut enseigner aux enfants les stratégies du jeu d’échecs, pour qu’ils les utilisent ensuite dans la vie réelle, pour déployer tout leur potentiel.