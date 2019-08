La vidéo qui montre d'importantes forces militaires aux portes de Hong Kong

La Chine se prépare-t-elle à intervenir à Hong Kong ? L’Agence France Presse a filmé un rassemblement des forces chinoises à Shenzhen, métropole située aux portes de Hong Kong. Plusieurs milliers d’hommes en treillis sont rassemblés dans un stade.

Pour l’instant, la raison de leur présence à Shenzhen n’est pas connue officiellement mais, à voir les images, il y a largement de quoi intervenir de manière musclée. Les hommes en treillis, qui appartiennent apparemment à la police militaire, défilent en rangs serrés dans un stade et s’entraînent à la course à pied. L’endroit est saturé de camions et de transports de troupes blindés. Cette arrivée massive pose en tout cas question. D’autant que Pékin a déjà laissé planer le doute au sujet d’une possible intervention.

Les manifestants à Hong-Kong défendent l’autonomie de leur territoire par rapport au pouvoir central de Pékin.