"La vidéo publiée par Mediapart pose à nouveau la question du rôle des soldats français pendant le génocide rwandais"

Le site d’informations Mediapart a publié une vidéo inédite, filmée au Rwanda le 28 juin 1994. Les images, extraites des archives de l’ECPAD, l’agence audiovisuelle du ministère de la Défense, montrent le chef des opérations spéciales au Rwanda, le colonel Jacques Rosier, en pleine conversation avec l’un de ses subordonnés, qui l’informe que des assassinats de masse sont perpétrés contre des Tutsis, sur les collines de Bisesero, à l'Ouest du pays. Le colonel semble incapable de prendre une décision.

Cette vidéo pose à nouveau la question du rôle des militaires français au Rwanda pendant "l’Opération turquoise" (22 juin-22 août 1994).

Le massacre de Bisesero est l’un des plus meurtriers du génocide rwandais. En quelques jours, 60 000 tutsis sont tués par l’armée rwandaise et les milices pro-gouvernementales. Au total, le génocide a fait près de 800 000 morts en à peine 3 mois.

Olivier Lanotte, auteur d’une thèse de Doctorat à l’UCL sur le rôle de la France dans le génocide rwandais 'La France au Rwanda 90-94', publiée chez Peter Lang, répond à nos questions.

Qu’est-ce que cette vidéo révèle de neuf ?

"Sur le fond, cette vidéo ne révèle rien de neuf. En revanche, c’est la première fois, il me semble, qu’on a un témoignage sonore et en images d’une conversation entre deux officiers français au sujet de Bisesero, à cette période précise. Sur le fond, on sait depuis une quinzaine d’années, que dès le 27 juin 1994, des soldats français se sont rendus sur le site de Bisesero à la demande de deux religieuses rwandaises qui évoquaient des massacres perpétrés par des forces du génocide. L’officier qui rapporte ce qu’il a vu fait certainement parti du détachement de soldats qui s’est rendu à Bisesero le 27 juin. Sur place, ces soldats ont rencontré des rescapés du génocide. Ils leur ont demandé de tenir bon pendant trois jours, le temps de revenir avec des moyens logistiques plus conséquents pour les aider. De retour à son port d’attache, l’officier a tenté d’alerter ses supérieurs pour réagir immédiatement. Mais il n’a jamais obtenu l’autorisation d'y retourner. Cette vidéo montre que l’armée française était au courant dès le 27 juin, des massacres perpétrés à Bisesero. Finalement, elle interviendra le 30 juin, mais par le biais d’un autre détachement de soldats qui arriveront sur place un peu par hasard… A ce jour, on n’a jamais eu d’explications sur les raisons de ce délai de 3 jours".

Pour quelles raisons, selon vous, l’officier n’a-t-il jamais reçu l’autorisation de retourner à Bisesero ? Y a-t-il eu un mot d’ordre pour ne pas intervenir ?

"Il faut replacer cette vidéo dans le contexte de l’époque. Nous sommes dans les premiers jours de l’Opération turquoise (une opération militaire organisée par la France et autorisée par une résolution de l'ONU, qui a pour but de mettre fin aux massacres, NDLR). Des détachements de soldats sont envoyés sur le terrain en reconnaissance. Or, l’Opération turquoise est le fruit d’un compromis au sein d’un gouvernement de cohabitation, entre le Président François Mitterrand qui est pro Hutu, pro clan Habyarimana, et un premier ministre, Edouard Balladur, qui reste prudent et qui accepte l’Opération turquoise mais du bout des lèvres. Durant les premiers jours de l’opération, les moyens logistiques restent limités.

Mais selon moi, les moyens logistiques étaient limités pour une autre raison. Il y aurait eu une autre mission dans l’Opération turquoise, qui aurait consisté à exfiltrer un certain nombre de soldats français présents au Rwanda depuis le début du génocide et qui sont restés pendant tout le génocide. C’est un aspect peu connu et très controversé. Selon moi, la priorité de l’Opération turquoise était d’abord, l’exfiltration de ces soldats. Peut-être y a-t-il eu un mot d’ordre dans ce sens-là. Il fallait mettre tous les moyens logistiques pour atteindre cet objectif. Et nous avons la preuve que des soldats restés au Rwanda depuis le début du génocide ont bien été évacués lors des premiers jours de l’Opération turquoise. Ainsi, le sauvetage et la protection de la population tutsi n’était pas la priorité.

Quel était le rôle de ces soldats français restés au Rwanda pendant les trois mois de génocide ?

"On ne sait pas. L’armée française n’a jamais voulu en parler. De nombreux documents sont classifiés. On peut supposer que ces soldats ont donné des conseils à l’armée rwandaise, mais nous n’en avons pas la preuve. Officiellement, quelques jours après l’attentat de l’avion du président Habyarimana, le 6 avril 1994, il ne restait plus de soldats français au Rwanda. Or dans les faits, des témoignages corroborés par certains militaires indiquent qu’un certain nombre de soldats français sont restés à Kigali pendant trois mois. Qu’ont-ils fait ? La question reste ouverte".