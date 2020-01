La vidéo de l'avion ukrainien en feu après avoir été frappé par un objet lumineux authentifiée

Ce sont nos confrères du New York Yimes qui l'affirment, l'avion d'Ukraine International qui s'est écrasé ce mercredi peu après son décollage aurait été frappé en par un objet lumineux, sans doute un missile.

Une hypothèse qui s'appuie sur une vidéo postée sur le réseau discret Telegram et analysée par plusieurs médias dont le New York Times ainsi que le site d'enquête Bellingcat, permettant de considérer cette vidéo authentique et donc l'hypothèse crédible.

De son côté l'expert en défense Rick Ellison, interrogé par l'agences Reuters, reconnaît que ce modèle de Boeing aurait pu avoir été confondu avec un appareil de transport militaire américain, les deux possédant une signature radar fort similaire. Il se pourrait dès lors que les Iraniens, en état d'alerte, aient fait une erreur d'appréciation en identifiant l'appareil comme un avion ennemi.