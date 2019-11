La vidéo d'un homme donnant à boire à un koala blessé dans les incendies en Australie émeut la toile

Cette année, la saison des feux de brousse fait des ravages en Australie. Précoce et violente, elle pourrait être l’une des pires connue par le pays et a fait, pour l’heure, quatre morts.

Dans la légende, on apprend que c’est Darell qui a trouvé et sauvé Kate (et qui est à l’origine de la vidéo). Un acte émouvant qui a accumulé des milliers de commentaires et de partages sur les réseaux sociaux. "Il a fait ce qui était juste en la capturant doucement à l’aide d’une grande couverture et en nous l’amenant", commente l’organisme.

Gravement brûlée, elle est arrivée à l’hôpital koala très déshydratée, avec des brûlures aux mains, aux pieds et au visage. "Elle fait maintenant partie du service des grands brûlés du service 5 étoiles de l’hôpital Koala", peut-on encore lire.

Les écologistes estiment que 350 marsupiaux ont péri dans l’incendie provoqué le mois dernier par un coup de foudre en Nouvelle-Galles du Sud, rapporte le Nypost.

L’hôpital Port Macquarie Koala, qui avait déjà accueilli plusieurs rescapés, a d’ailleurs créé une campagne sur GoFundMe pour récolter des dons et continuer à soigner les animaux. Pour l’instant, plus de 645.000 dollars de dons ont été récoltés depuis le 31 octobre.