La victoire de la gauche espagnole va-t-elle réveiller les gauches européennes ?

En Espagne, après des années compliquées, le parti du Premier ministre, Pedro Sanchez est arrivé en tête des élections législatives dimanche. Même s’ils n’ont pas de majorité immédiate au parlement, c’est une victoire incontestable pour les socialistes espagnols. De quoi réveiller les gauches européennes ? Pas forcément. Explications.

Pour Cristal Huerdo Moreno, professeure d’espagnol à l’Université Saint-Louis Bruxelles et spécialiste de la mémoire historique en Espagne, les socialistes sortent victorieux de cette élection, c’est certain, mais ils n’ont pas forcément été élus pour leur programme ou pour leurs idées… Les électeurs auraient voté pour le PSOE, plus par dépit qu’autre chose. « Ici la gauche s’est mobilisée simplement parce que le trio Vox, le PP et Ciudadanos faisait peur » assure l’experte au micro de Soir première.

« Quand la gauche se mobilise, elle gagne »

N’empêche que cette victoire contraste avec la montée des extrêmes observées dans plusieurs scrutins à travers l’Europe. Mais pour Hugues Le Paige, pas question pour autant de tirer des conclusions sur les rapports de force en Europe. Il n’y a pas aujourd’hui de rapports de force propices à la gauche traditionnelle, radicale ou à l’extrême-gauche en Europe, affirme le collaborateur de la revue Politique.

Quel parti pour me représenter ?

Le problème selon l’expert, c’est le divorce qu’il y a actuellement entre les mouvements sociaux, la société civile, et les partis traditionnels… dont ceux dits « de gauche ».

Une observation que constate également Cristal Huerdo Moreno. Cette gauche, même élue, ne représenterait pas tout à fait les Espagnols. « Les partis au pouvoir ont laissé entendre que l’Espagne est un pays rétrograde… Or les Espagnols sont bien plus ouverts, tolérants, accueillants que ce qu’on nous laisse voir ! L’Espagne est traversée par de nombreux courants progressistes » dit-elle. Mais voilà, ces courants ne se retrouvent plus dans les partis politiques traditionnels. Féminisme, lutte contre le réchauffement climatique,… Il existe en Europe des mouvements sociaux, des mouvements de la société civile qui ne sont pas des signes de mécontentement, mais des indices d’un refus du système tel qu’il existe aujourd’hui, explique Hugues Le Paige. « Le problème c’est que pour l’instant, aucun de ces mouvements n’a de traduction politique. Si la gauche aujourd’hui est faible dans le rapport de force global en Europe c’est parce qu’elle a elle-même connu et traversé une crise : elle a mené pendant 30 ans des politiques d’austérité, de socio-libéralisme qui l’associaient finalement au centre-droit. Et c’est cela probablement LA question fondamentale qui se pose pour cette gauche européenne : est-ce qu’elle peut retrouver une identité qui permette à ceux qui rejettent le système de se retrouver politiquement dans la gauche ? » interroge l’expert.

Et chez nous ?

Pourtant chez nous, la gauche ne semble pas se porter si mal… Notre dernier baromètre politique pointait notamment une augmentation du nombre d’intentions de vote pour Ecolo et le PTB en Wallonie… Selon Hugues Le Paige, la Fédération Wallonie-Bruxelles serait l’exception qui confirme la règle. « On parle d’une vague verte ou d’un parti Ecolo fort qui serait en mesure de représenter ces revendications, il y a le PTB qui recueille un consensus chez ceux qui contestent le système… C’est une traduction politique de ces mouvements sociaux… En Espagne, on ne peut parler que d’une traduction politique partielle, mais c’est tout de même significatif », dit-il.

Alors est-ce que des partis traditionnels de la gauche vont être capables de traduire ces mouvements ou est-ce que ce sont de nouvelles forces politiques qui vont émerger pour représenter ces mouvements en Europe ? C’est toute la question. « Il est trop tôt pour le dire », affirme Hugues Le Paige.