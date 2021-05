La Tunisie accueille un exercice naval rassemblant 12 pays, dont la Belgique, dès lundi

Les forces navales d'une dizaine de pays participeront à des manœuvres d'entraînement maritimes du 16 au 28 mai sur les côtes nord de la Tunisie, a indiqué samedi le ministère tunisien de la Défense.

Dès samedi, "les délégations et les navires étrangers arriveront en Tunisie pour participer à l'exercice maritime multilatéral 'Phoenix Express 21', qui se tiendra du 16 au 28 mai sur les rives nord du pays", a précisé le ministère dans un communiqué.

Selon la même source, 130 officiers de 12 pays - l'Algérie, l'Égypte, la Libye, le Maroc, la Mauritanie, les États-Unis, l'Italie, l'Espagne, la Belgique, le Royaume-Uni, la Grèce et Malte - prendront part à l'exercice naval multilatéral.

En coopération avec le commandement de l'armée américaine pour l'Afrique (Africom), quatre navires de la garde-côte tunisienne et cinq autres étrangers participeront également à cet exercice qui vise à "former ces forces à diriger et à mettre en œuvre une opération maritime conjointe pour faire face aux activités illégales en mer", a ajouté le ministère.

Ces entraînements visent aussi à "développer les compétences des militaires par l'échange de leurs expertises". Début avril, la Tunisie et la Grèce avaient déjà mené un exercice militaire conjoint dans les eaux internationales sur la lutte contre les activités illicites, dont l'immigration clandestine et la contrebande.