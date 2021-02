La truffe blanche d'Italie, ou truffe d'Alba, désormais produite en France

Les truffes italiennes : les blanches sont les plus chères au monde - JT 19h30 - 13/11/2017 Si vous êtes fin gourmet, vous connaissez certainement la saveur très particulière et le parfum surtout de la truffe blanche. Son arôme très spécifique en fait le champignon le plus cher au monde. Il faut compter plusieurs milliers d'euros le kilo. Et avec la sécheresse de cette année, ça ne risque pas de s'arranger, comme on a pu le constater à Alba, dans le Nord de l'Italie. Une région riche en truffes blanches.