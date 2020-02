La tempête Ciara arrive en Irlande et au Royaume-Uni, elle sera sur la Belgique ce dimanche

La tempête hivernale s’est formée au nord-est des États-Unis et à l’est du Québec. Surnommée Ciara, elle traverse toujours l’océan Atlantique et elle a atteint les côtes irlandaises ce samedi selon le service irlandais de météorologie, Met Éireann . Elle atteindra notre pays ce dimanche .

Our latest observations, with orange level mean wind speeds and gusts underlined. For full warning info please see https://t.co/oOxITrsnvw #StormCiara pic.twitter.com/8YVV7vfoPo

Elle va traverser l’Irlande dès ce samedi, puis le Royaume-Uni qui sera concerné en soirée, cette nuit et demain. Le pays sera balayé par des vents pouvant atteindre plus de 100 km/h. Voici le bulletin météo de la BBC avec le tracé de la tempête pour ce samedi et ce week-end.

Lucy Martin de la BBC Weather explique que de fortes rafales sont attendues. Comme en Belgique avec l’IRM, plusieurs avertissements ont été émis par le "Met Office", y compris un avertissement de vents violents dans le sud-est de l’Angleterre (alerte orange). Conséquences : les services de train seront perturbés outre-manche et de nombreuses zones et parcs ont été fermés par les autorités locales. Le "Met Office" a déjà lancé un avertissement jaune pour la journée de samedi. Il couvre la plupart des comtés du nord du Pays de Galles et certaines parties de Ceredigion et Powys. Les opérateurs de ferry ont également été mis en garde contre les perturbations, et de nombreuses liaisons ont été annulées.

Suivi en direct du parcours de "Ciara"

Pour suivre le trajet de la tempête en direct, vous pouvez consultez le site Internet Windy.com. Il permet de suivre en temps réel la météo et le parcours de Ciara.