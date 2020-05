La tempête Bertha a touché les Etats-Unis, risque "de brusque montées des eaux mortelles"

La tempête tropicale Bertha menace une partie de la côte atlantique des Etats-Unis d'inondations mortelles a prévenu mercredi le service météorologique américain (NWS).

Bertha est la deuxième tempête tropicale à se former avant le début officiel de la saison 2020 des ouragans dans l'Atlantique.

La tempête Bertha pourrait provoquer "de brusque montées des eaux mortelles" dans certaines parties de la Caroline du Sud, de la Caroline du Nord et de la Virginie, a détaillé l'agence dans son bulletin de 11H00 (15H00 GMT).

Elle a touché terre mercredi près de Mount Pleasant, en Caroline du Sud avec des vents maximum estimés à 85 km/h.

"Bertha devrait continuer à faire souffler des vents de tempête tropicale sur certaines parties de la côte de Caroline du Sud dans la zone d'alerte au cours des prochaines heures", a précisé le NWS.

La semaine dernière, l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique (NOAA) a prévenu que la saison 2020 des ouragans serait probablement "au-dessus de la normale" dans l'Atlantique, avec une prévision de trois à six ouragans de catégorie 3 ou plus.