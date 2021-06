La température monte encore au Canada: 49,5 degrés et des dizaines de morts subites à Vancouver

"Nous pensons que la chaleur a contribué à la majorité des décès", précise un communiqué de la police, ajoutant que la majeure partie des victimes sont des personnes âgées. "Ce temps peut être mortel pour les membres vulnérables de notre communauté, en particulier les personnes âgées et celles qui ont des problèmes de santé sous-jacents", a déclaré un porte-parole de la GRC de Burnaby, Mike Kalanj, en exhortant la population à "vérifier si leurs proches et leurs voisins vont bien".

Deux postes de police de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) de la région de Vancouver ont annoncé séparément qu'au moins 69 personnes sont décédées subitement depuis lundi dans les villes de Burnaby et Surrey, alors qu'un "dôme de chaleur" historique frappe l'ouest du Canada et des Etats-Unis.

More @cbcnews For 3rd straight day, B.C. village smashes record for highest-ever Canadian temperature at 49.5 C. https://t.co/adPJVeFXSf

Outre la Colombie-Britannique, des avertissements de canicule ont aussi été lancés pour les provinces plus à l'est de l'Alberta, la Saskatchewan et le Manitoba, ainsi que pour une partie des territoires du Yukon et du Nord-Ouest, au nord du Canada.

Dans la région, les climatiseurs et ventilateurs sont en rupture de stock. Des villes ont ouvert des centres de rafraîchissement. Des campagnes de vaccination contre le Covid-19 ont été annulées, et des écoles fermées.

La canicule frappait également en début de semaine les villes américaines au sud de Vancouver, comme Portland (Oregon) et Seattle (Etat de Washington), également connues pour leur climat tempéré et humide, et où la température a atteint son plus haut niveau jamais enregistré depuis le début des archives, en 1940.