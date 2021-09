La Syrie "prête" à aider le Liban dans ses importations en énergie

Le ministre syrien des Affaires étrangères Faisal Miqdad (G) et son homologue libanais Zeina Akar © AFP

Le gouvernement syrien va aider le Liban en crise en autorisant le transit sur son territoire de ses importations en gaz et en électricité, a indiqué samedi un haut responsable libanais après la visite à Damas d’une importante délégation libanaise, la première en dix ans.

En plein effondrement économique, à court de devises étrangères, le Liban connaît de graves pénuries de carburant et des coupures d’électricité qui paralysent en grande partie les services et les activités des hôpitaux, restaurants, magasins et industries.

Avec un feu vert exceptionnel des Etats-Unis, le Liban va essayer d’acheminer – via la Syrie et ses infrastructures – du gaz égyptien mais aussi de l’électricité venue de Jordanie, et ce malgré les sanctions américaines visant le pouvoir syrien.

La délégation ministérielle libanaise a rencontré samedi à Damas le chef de la diplomatie syrienne Fayçal Moqdad et le ministre du Pétrole, Bassam Tohmé.

En conférence de presse, le haut responsable libanais Nasri Khouri a déclaré que la Syrie était "prête" à aider le Liban en ce qui concerne "le passage du gaz égyptien et de l’électricité jordanienne via le territoire syrien".

Accord entre les deux pays

"Les deux parties se sont mises d’accord sur le suivi des détails techniques en mettant en place une équipe conjointe", a-t-il précisé.

Le ministre libanais de l’Energie Raymond Ghajar a annoncé qu’une réunion aurait lieu la semaine prochaine en Jordanie avec des représentants des gouvernements libanais, syrien, jordanien et égyptien pour notamment établir un plan de travail et un calendrier.

La délégation libanaise, emmenée par la vice-Premier ministre du gouvernement intérimaire Zeina Akkar, comprend aussi le ministre des Finances Ghazi Wazni et l’influent directeur général de la Sûreté générale, Abbas Ibrahim.