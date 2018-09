La Suisse passe aux urnes concernant la souveraineté alimentaire

Les suisses passent à l'isoloir ce dimanche. La population donnera son avis à propos de trois sujets, parmi lesquels la souveraineté alimentaire. Le gouvernement propose en quelque sorte de remettre l’agriculture suisse au cœur du système, avec des mesures destinées à promouvoir une agriculture locale, durable et sans OGM.

L'agriculture suisse aurait perdu 100 000 emplois depuis sept ans et le revenu des agriculteurs a chuté de 30%. Ces constats ont poussé un syndicat agricole a inciter un vote destiné à privilégier une agriculture locale et à taille humaine.

Outre la mise en avant de l'agriculture suisse, ce vote propose également un contrôle accru des importations. Elles devraient respecter les mêmes normes sociales et environnementales que celles imposées en Suisse. Si ce n'est pas le cas, les importateurs devront s'acquitter de droits de douane.

Un vote qui divise

Une initiative saluée par le parti écologiste Les Verts : "Cette initiative permet de réorganiser le système d'alimentation et de donner le choix de l'alimentation qu'ils veulent aux citoyens, et non à quelques multinationales", explique la députée Sylvie Bonvin.

Néanmoins, les autorités suisses ne soutiennent pas cette initiative. Elles considèrent que cela va à l'encontre de la politique commerciale internationale du pays. Elles préviennent aussi les citoyens de la hausse de prix qu'un tel changement engendrerait.

Pour que la souveraineté alimentaire soit placée au centre du programme gouvernemental, il faut une double majorité : celle des électeurs et celle des cantons.