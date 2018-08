La Suède s'est fait voler plusieurs joyaux royaux

Plusieurs joyaux de la couronne suédoise ont été volés mardi, aux environs de midi, à la cathédrale de Strängnäs, située non loin de Stockholm. Selon le communiqué de la police, des témoins ont vu plusieurs individus quitter les lieux en courant et prendre la fuite dans un petit bateau.

D'après les responsables de la cathédrale, deux couronnes du 17e siècle appartenant au roi Charles IX (sur le trône de 1604 à 1611) et à sa femme Christine ainsi qu'un orbe royal ornés de perles et de pierres précieuses ont été dérobés, alors qu'ils étaient exposés au public "conformément aux règles de sécurité en vigueur".

Il est simplement impossible de vendre de tels objets

Ces bijoux royaux sont d'une valeur inestimable selon les autorités : "Nous ne connaissons pas la valeur des biens volés, si ce n'est qu'il s'agit d'un trésor national", a déclaré à l'AFP le porte-parole de la police Stefan Dangardt. Inquiète, Maria Ellior, policière et coordinatrice nationale des crimes culturels et patrimoniaux, a quant à elle déclaré : "Il est simplement impossible de vendre de tels objets, on peut donc seulement s'interroger sur leurs intentions et sur leurs connaissances concernant ces couronnes".