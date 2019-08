La Suède interdit désormais la cigarette dans les lieux publics extérieurs

Depuis le 1er août, le Suède a adopté une loi qui en fait l’un des pays les plus stricts pour les fumeurs. L’interdiction de fumer à l’intérieur des bars et des restaurants a été étendue aux terrasses, mais aussi dans de nombreux lieux en plein air, où les fumeurs pensaient encore être à l’abri.

Dans ce pays où la discipline est une seconde nature, la mesure a été appliquée du jour au lendemain. Sans transition. Une loi qui semble déjà faire l’unanimité sur les terrasses des restaurants de Stockholm. "C’est une bonne mesure. C’est très ennuyeux quand les gens fument à côté de vous et qu’ils envoient la fumée sur votre visage ou votre assiette, quand vous mangez", déclare un passant. "Je pense aussi que c’est bien", confirme sa compagne.

Le même air pur est donc désormais censé flotter à l’entrée des bâtiments publics, des boutiques, des hôpitaux, sur les terrains de sport ou les aires de jeu pour enfants, sur les quais de gare et autour des abribus. Les Suédois, en citoyens zélés, sont là pour rappeler la règle aux oublieux.

"On a mis des signes interdit de fumer, on a enlevé tous les cendriers. Si on voit quelqu’un fumer on lui dit d’arrêter ou de sortir de la terrasse pour s’éloigner d’une quinzaine de mètres. Il y a eu une grande campagne à propos de ces nouvelles règles donc les gens savent que maintenant c’est illégal. Si les clients ne respectent pas ces règles, nous devons les expulser du restaurant", explique Rikard, patron de restaurant, dont la belle terrasse donne sur la gare.

Et cet été, de l’avis de beaucoup de serveurs, les plus durs à convaincre sont les touristes. Ignorant généralement ces nouvelles règles, ils les découvrent très vite dès qu’ils allument leur première cigarette.