La Suède fait face depuis une semaine aux feux de forêt les plus importants de son histoire

La Suède combat actuellement 44 foyers d'incendie, des feux de forêt les plus importants de son histoire. C’est une conséquence de la sécheresse – les pluies ont été très peu abondantes depuis le début de l’année - et de la canicule qui s’est installée depuis une semaine.

Une cinquantaine de foyers d’incendie sont actifs du sud du pays jusqu’en Laponie, et au moins 2500 hectares sont déjà partis en fumée. Une situation exceptionnelle provoquée par une météo qui l’est tout autant. Toute cette semaine, le pic des températures à Stockholm a oscillé entre 30 degrés et 32 degrés. Soit 10 degrés au-dessus des normales saisonnières. Et il ne pleut pas depuis des mois.

Le premier ministre suédois Stefan Löfven, venu soutenir les pompiers, a souligné la vulnérabilité du pays, et la nécessité de mieux prendre en compte ce changement climatique. Car ces incendies, les plus importants de l’histoire suédoise, ne sont pas les seules conséquences de la sécheresse. Les nappes phréatiques s’épuisent, les cultures de céréales sèchent sur pied, et le bétail n’a plus de fourrage. Le gouvernement, pour soutenir ses agriculteurs, a demandé une aide d’urgence à l’Union européenne.

La Norvège a elle aussi été frappée par des feux de forêt, dans le sud, la semaine dernière.