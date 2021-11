La signature à Rome d'un traité de coopération renforce les relations entre l'Italie et la France

La France et l’Italie ont signé vendredi en grande pompe à Rome un traité bilatéral de coopération renforcée pour consolider une relation éprouvée ces dernières années par une brouille diplomatique et dans un contexte de transition en Europe avec le départ d’Angela Merkel .

Un traité rarissime

Ce "traité pour une coopération bilatérale renforcée", dit traité de Quirinal, est rarissime en Europe : il s’agit seulement du second traité signé par la France après celui de l’Élysée, signé en 1963, avec l’Allemagne, complété par celui d’Aix-la-Chapelle en 2019.

Il avait été annoncé en 2017 mais avait été gelé après la formation en 2018 d’un gouvernement populiste conduit par le Mouvement 5 étoiles avec la Ligue (extrême droite) de Matteo Salvini.

La crise a culminé début 2019 quand le vice-président du Conseil italien, Luigi Di Maio, avait rencontré en France un meneur des "gilets jaunes". Peu avant, Matteo Salvini, ministre de l’Intérieur, avait appelé à la démission du président français.

Pour protester, Paris avait rappelé temporairement son ambassadeur en Italie, Christian Masset, la plus grave crise diplomatique entre les deux voisins depuis 1945.

Contenu

Concrètement, le traité prévoit des axes de coopération renforcée en matière de diplomatie et de défense, dans les transitions numériques et environnementales, la culture et l’éducation, la coopération économique et industrielle, et l’espace.

Ce traité, dont le contenu exact n’a pas encore été rendu public, doit instaurer un service civil commun pour les jeunes.

Selon des diplomates, il prévoit également l’invitation réciproque de ministres aux conseils des ministres des deux pays, sur le modèle du traité d’Aix-la-Chapelle.

La France et l’Italie sont les deuxième et troisième économies de la zone euro derrière l’Allemagne. Ensemble, elles représentent près d’un tiers des citoyens de l’UE et de son PIB.