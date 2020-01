La sécurité de Macron s'accroche avec la sécurité israélienne à Jérusalem, le président s'interpose

L'incident en rappelle un autre survenu en 1996. C'est de la basilique Sainte-Anne, située dans la Vieille ville de Jérusalem, que l'ancien président français Jacques Chirac avait exigé que des militaires israéliens sortent, après s'être emporté contre des soldats qui l'encadraient en lançant son célèbre "Do you want me to go back to my plane?" ("Voulez-vous que je remonte à bord de mon avion?").