La Russie va restituer les archives de la communauté juive de Grèce pillées par les nazis

La Russie va restituer à la Grèce les archives de la communauté juive de Thessalonique pillées par les nazis à l'époque de l'occupation du pays par les Allemands, puis récupérées par l'Armée rouge, a annoncé jeudi le Conseil central des communautés juives de Grèce (KISE).

Notre histoire retourne chez elle

"Notre histoire retourne chez elle", s'est félicité le KISE dans un communiqué.

L'accord a été annoncé mercredi au cours d'une visite à Moscou du Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis.

Archives volées en 1942

En juillet 1942, les forces nazies se sont emparées d'archives, de livres et d'objets religieux dans trente synagogues, bibliothèques et institutions communautaires qu'elles ont pillées à Thessalonique (nord de la Grèce), qui abritait à l'époque l'une des plus importantes communautés juives d'Europe. Près de la totalité de cette communauté a été exterminée dans les camps de la mort nazis.

Ces archives ont été tranférées à Moscou après la prise de Berlin par l'Armée rouge soviétique en mai 1945.

Leur restitution sera synonyme de justice

"Leur restitution sera synonyme de justice et assurera la transmission des connaissances sur une partie du peuple grec qui a contribué au progrès du pays et qui n'existe plus, les 60.000 juifs grecs qui ont été déportés et exterminés dans les camps de la mort nazis", a souligné le KISE.

La date de la restitution n'a pas été précisée.

Les archives ont jusqu'à présent été entreposées dans des locaux d'archivage de l'armée russe. La Grèce demande leur restitution depuis des décennies, selon les services du Premier ministre.