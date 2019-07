La Russie et la Chine mènent des patrouilles aériennes communes

La première patrouille aérienne conjointe russo-chinoise n'est pas passée inaperçue : la Corée du Sud et le Japon affirment qu'il leur a fallu faire des tirs de sommation à l'adresse d'avions russes et chinois qui ont pénétré leur espace aérien. La Chine dément.

A en croire Séoul, la Russie a déclaré à la présidence sud-coréenne qu'une défaillance mécanique a entraîné l'un de ses appareils dans une zone non souhaitée.

En tout cas, il est difficile de passer à côté : la Russie et la Chine ont mené une patrouille aérienne commune. Cette coopération Russie-Chine, c'est quelque chose de neuf. C'est une coopération qui s'inscrit dans un accord plus global entre les deux pays. Celui-ci comprend notamment des chapitres sur les infrastructures, l'énergie ou encore les technologies.

La patrouille aérienne conjointe entre Russes et Chinois est la première du genre : un exercice appelé à se répéter. Les deux pays avaient déjà collaboré pour des exercices militaires terrestres et navals, mais jamais aériens. La Chine a récemment acheté 24 Sukhoi SU 35 de combat à la Russie : un marché à 2,2 milliards d'euros.

Mardi, le porte-parole de la Défense chinoise s'est exprimé, laissant entrevoir dans quelle démarche s'inscrivait cette coopération: "Cette patrouille conjointe a pour but d'approfondir le partenariat stratégique entre la Chine et la Russie, de quoi améliorer la coordination et la capacité opérationnelle entre nos deux armées mais aussi maintenir la stabilité stratégique mondiale. Cette opération est un projet conjoint qui ne vise aucunement un pays tiers".

L'entente russo-chinoise est désormais bien plus que cordiale, elle devrait encore s'élargir et se renforcer dans les années à venir.