La Russie élève-t-elle ses ambitions pour le climat ? Des ONG contestent.

Ce mercredi, Vladimir Poutine a amorcé un renforcement des ambitions russes à l’égard du climat.

Le président Russe a signé ce mercredi un décret : il y demande à son gouvernement de relever ses objectifs sur l’émission de gaz à effet de serre, comme les Etats signataires des accords de Paris sur le climat sont invités à le faire.

Le décret de Vladimir Poutine propose de réduire les émissions russes de 30% pour 2030, par rapport à leur niveau de 1990, et ceci "en tenant compte de la capacité d’absorption maximale possible des forêts". Autrement dit : des gaz à effet de serre (dont le CO2, le méthane) sont émis, principalement par l’usage des énergies fossiles. Et une partie est absorbée par la forêt. La Russie veut, par des efforts à l’émission ET à l’absorption, viser une baisse de 30% pour 2030 par rapport à 1990.

Aujourd’hui la Russie est, dans le monde, le quatrième plus grand émetteur de gaz à effet de serre, derrière les Etats-Unis, la Chine et l’Union européenne.

Pourtant cette annonce n’a pas réjoui les défenseurs de l’environnement, dont Wendel Trio, directeur de "Climate Action Network Europe", plateforme de 170 ONG européennes de défense de l’environnement.

Wendel Trio épingle quatre raisons au moins de doucher l’enthousiasme.

1. "Les ambitions russes sont à peine relevées"

La Russie, avant cette annonce, affichait une ambition de baisser ses émissions de gaz à effet de serre de 25 à 30% pour 2030. Les nouvelles ambitions de Moscou se trouvent toujours dans cette fourchette. Au maximum de cette fourchette, certes, mais pas au-delà.

"C’est une hausse sur papier, oui, mais limitée et toujours très loin de ce que la réalité impose" commente Wendel Trio, le directeur de la plateforme CAN Europe.

2. "Les émissions russes ne vont pas forcément baisser"

Cet objectif, estime encore Wendel Trio, pourrait même être lu comme un statu quo, voire un recul.

Il explique : les 30% de baisse des émissions ambitionnés, c’est par rapport à la pollution en 1990. Or 1990, c’est juste avant la crise économique majeure qui a suivi la chute du communisme en Russie. Une crise qui avait précisément ralenti l’industrie et par conséquent ses émissions de polluants.

De facto, "dans les années qui ont suivi 1990, la Russie avait réduit ses émissions assez fort, entre 40 et 50% par rapport à 1990. Du coup, réduire de 30% par rapport à 1990… n’apparaît pas comme un objectif de réduire les émissions, mais plutôt de limiter aujourd’hui leur augmentation. Ce n’est pas une vraie avancée, ni une vraie contribution à l’effort international pour le climat" estime Wendel Trio.

Il ajoute que de nombreux observateurs doutent que cet objectif, même limité, ne soit atteint, tant la Russie excède ce seuil d’émissions de gaz à effet de serre.

3. "L’objectif est faible par rapport aux possibilités"

Techniquement, commente le directeur de cette plateforme européenne d’ONG environnementalistes, la Russie aurait pu être plus ambitieuse : ses leviers pour réduire la pollution ne manquent pas.

"Elle a une grande marge de manœuvre pour augmenter l’efficacité énergétique de nombreuses installations. Et elle peut réduire fortement les émissions dans ses exploitations de gaz naturel et de pétrole : il y a beaucoup de pertes de gaz méthane, très polluant, dans le processus."

Mais, estime Wendel Trio, c’est une question de volonté politique, et "le climat n’est pas très haut dans l’agenda du gouvernement russe et du Président Poutine".

Des autorités russes qui veillent à ménager l’exploitation de leurs ressources en hydrocarbures. Elles sont peu enclines à entrevoir une sortie des énergies fossiles, très importantes pour l’économie du pays.

4. "L’objectif est faible par rapport à l’urgence"

Pourtant les signes du changement climatique se multiplient, peut-être davantage en Russie qu’ailleurs, étant donné la grande taille du territoire et la variété de ses écosystèmes.

Dans la région Arctique, le permafrost, ces terres en permanence gelées, fond à cause du changement climatique. Au-delà des nombreux désagréments locaux, mouvements de terrain, et des menaces liées aux virus anciens dégelés dans le processus, ce dégel libère aussi du méthane présent en grande quantité dans ces sols.

Le méthane, un gaz à effet de serre qui accentue le changement climatique : ce cercle vicieux s’exprime sur le territoire russe, preuve visible de l’urgence, mais ne suffit pas, pour l’heure, à amorcer un changement de cap radical.

Il en va de même pour les sécheresses qui se multiplient. Elles ont altéré les récoltes ces dernières années en Russie et y ont provoqué des feux des forêts ravageurs pour la nature, la qualité de l’air… Et le climat.

"Une ambition symbolique"

Le directeur de "CAN Europe" conclut que cette nouvelle ambition russe sera surtout symbolique.

"La Russie veut en être. Elle veut montrer au monde qu’elle fait partie du processus. Vladimir Poutine comprend que c’est un problème qui compte aux yeux de beaucoup d’autres gouvernements, un problème qui peut affecter ses relations commerciales, notamment avec l’Union européenne avec qui la Russie a des relations économiques fortes" estime Wendel Trio.

L’Union européenne qui envisage, dans son Pacte vert, son "Greendeal", de taxer les produits importés selon leurs empreintes carbones, une taxation que la Russie voit d’un mauvais œil.

Vladimir Poutine a donc emboîté le pas aux Etats qui ont déjà revu leurs objectifs à la hausse, mais en mode mineur. En insistant sur le fait que la santé économique du pays devait être préservée. Et en choisissant, pour publier ce décret, la discrétion d’un jour férié en Russie, et jour d’élections aux Etats-Unis. Comme s’il avait avancé sur le climat, certes, mais un peu à reculons.