La Russie déploie des troupes à la frontière ukrainienne : Kiev craint une invasion

Moscou peut compter sur le soutien de 28.000 combattants séparatistes du Donbass qui seraient encadrés par plus de 2000 conseillers militaires et instructeurs russes. Malgré ses dénégations, la Russie est largement considérée comme le soutien financier et militaire des séparatistes. Kiev accuse Moscou d’avoir fait combattre ses troupes régulières au cours du conflit.

Quelque 33.000 militaires russes sont également basés en Crimée, annexée depuis 2014. Des manœuvres militaires y ont été observées ces derniers jours.