La Russie condamnée par la CEDH pour de multiples violences policières

La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a condamné mardi la Russie dans pas moins de 17 affaires distinctes pour des violences policières et pour le manque d'efficacité des enquêtes afférentes menées par les autorités locales.

Un premier arrêt regroupe huit dossiers différents de mauvais traitements infligés par des policiers à des suspects entre 2007 et 2015. Dealers, voleurs présumés ou simple personne en état d'ivresse sur la voie publique, tous ont été arrêtés par la police russe et ont subi des violences, multiples coups, clés de bras et dans certains cas même des chocs électriques pour obtenir des aveux.