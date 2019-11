La Russie célèbre le centenaire de l’inventeur de la Kalachnikov, un exemple de patriotisme

Plus d'une centaine d'élèves russes ont appris à monter des fusils d'assaut AK-47 dans un parc de Moscou, une des activités proposées en pleine célébration du centième anniversaire de la naissance de Mikhail Kalachnikov, l'inventeur l’arme la plus répandue au monde.

Une occasion qui donne lieu à de nombreux événements, dont des expositions et des leçons de patriotisme.

Ce week-end d’ailleurs, des dizaines de garçons et de filles, certains en tenue de camouflage, ont pris part dans un parc du sud de Moscou à des compétitions et activités, dont des parties de paintball et l'assemblage de modèles factices de fusils d'assaut AK-47.

"Au moins 100 personnes ont participé" à cette journée, a déclaré Andrei Starykh, directeur de Gvardia, l'organisation de jeunesse qui a organisé la compétition.