La Russie "a toute sa place" au Conseil de l'Europe, assurent Paris et Berlin

La France et l'Allemagne ont de nouveau joué l'apaisement mardi dans la crise entre la Russie et le Conseil de l'Europe, assurant que Moscou avait "toute sa place" dans cette instance.

Emmanuel Macron et Angela Merkel ont assuré Vladimir Poutine "que la Russie y avait toute sa place, et marqué l'importance qu'une solution soit rapidement trouvée pour y permettre son maintien, avec tous les droits et obligations qui y sont attachés", a rapporté l'Elysée après une conversation téléphonique entre les trois dirigeants.

La Russie ne verse plus sa contribution au budget annuel

La France préside depuis ces derniers jours le Conseil de l'Europe, avec la tâche épineuse de sortir l'organisation paneuropéenne de défense des droits humains de sa crise avec la Russie.

Pour sanctionner l'annexion de la Crimée par Moscou, l'assemblée parlementaire de l'institution (APCE) avait privé de leurs droits de vote en 2014 les parlementaires russes siégeant en son sein. Moscou a répliqué par la politique de la chaise vide. Et depuis 2017, la Russie ne verse plus sa contribution au budget annuel. Selon les règles du Conseil, un Etat membre ne payant pas sa contribution risque l'exclusion au bout de deux ans, soit à partir de juin pour la Russie.

Ce qui signifie que Moscou ne participerait pas en juin à l'élection du nouveau secrétaire général de l'organisation, une possibilité qui, selon la Russie, pourrait signifier son départ du CE.

Or les ministres ont affirmé vendredi 17 mai, dans une déclaration prudente, qu'ils "appellent de leurs voeux la participation des délégations de tous les Etats membres" à la session de juin.