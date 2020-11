La route migratoire de la Méditerranée, au centre de plusieurs drames ces dernières heures

La Méditerranée est la route migratoire la plus dangereuse au monde. Plusieurs drames l’ont démontré ces dernières heures . En fin d’après-midi, un naufrage au large de la Libye a fait au moins 74 morts. Selon l’Organisation internationale pour les migrations, 47 survivants auraient été amenés à terre par les garde-côtes libyens et des pêcheurs.

Hier en Méditerranée, l'ONG @openarms_fund a sauvé 260 migrants de la noyade. Six n'ont pas pu être sauvés. Parmi eux, un bébé de six mois. Il s'appelait Joseph, il venait de Guinée. Voilà à quoi ça ressemble. Les images sont difficiles, mais je crois qu'il faut les voir. pic.twitter.com/fsDRKtPaf4

Open Arms est le seul navire humanitaire en opération et avait tiré la sonnette d'alarme

Partis de Libye, à bord d’un canot pneumatique en direction de l’Europe, l’embarcation s’est brisée et se serait disloquée au large de la ville libyenne de Sabratha, non loin de l’île italienne de Lampedusa. Pour tenter de sauver un maximum de vies, les secouristes se sont jetés à l’eau pour y récupérer les hommes, femmes et enfants tombés à la mer. Les corps de cinq migrants ont été remonté à bord. Un bébé a succombé quelques heures plus tard.

Ces dernières opérations démontrent l’urgence et la nécessité de déployer davantage de bateaux humanitaires entre le continent africain et l’Europe. Actuellement, l’Open Arms est le seul navire humanitaire en opération en Méditerranée.