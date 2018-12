La Roumanie, sous tensions politiques, prend la présidence de l'UE ce 1er janvier

Ce 1er janvier, la Roumanie prend la présidence tournante du Conseil de l’Union européenne, pour six mois. Une présidence qui fait déjà parler d'elle, notamment du côté du président de la Commission européenne. Jean-Claude Juncker a exprimé ses doutes à nos confères de Die Welt, estimant que le gouvernement de Bucarest n’a pas encore pleinement compris ce que signifie présider les pays de l’Union européenne, en l’occurrence, selon lui, être à l’écoute des autres et mettre ses propres préoccupations au second plan.

Un autre problème est que la Roumanie souffre d’importantes divisions depuis deux ans, soit l’arrivée au pouvoir du Parti social-démocrate, le PSD. La raison : les questions de justice et de corruption, car le PSD tente par tous les moyens de soumettre le pouvoir judiciaire.

Pas étonnant donc que les relations entre Bruxelles et le gouvernement roumain soient tendues. En novembre, le Parlement européen avait voté un texte non législatif priant instamment la Roumanie de s’abstenir de mener toute réforme qui hypothéquerait le respect de l’État de droit. De son côté, le leader PSD, Liviu Dragnea, emploie de plus en plus une rhétorique populiste et nationaliste, rappelant la Hongrie et la Pologne.

Un discours qui plaît à son électorat plutôt rural, mais sûrement pas aux Roumains des grandes villes qui manifestent massivement depuis deux ans. Attachés aux valeurs démocratiques, eux en ont assez de ce gouvernement. Déjà peu crédible sur l’échiquier européen, la Roumanie devrait avoir du mal à parler d’une seule et même voix durant ces six mois de présidence.