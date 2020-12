La Roumanie dans l'incertitude après la surprise des législatives

Les Roumains étaient plongés dans l'incertitude lundi, au lendemain de législatives remportées par les sociaux-démocrates devant les libéraux pro-européens au pouvoir, en attendant que le président abatte ses cartes pour indiquer qui va diriger le pays.

Après s'être investi dans la campagne en faveur des libéraux dont il est issu, au risque de se voir accuser d'"entorse à la Constitution", le chef de l'Etat Klaus Iohannis n'avait pas encore réagi aux résultats de ce scrutin.

Ecarté du pouvoir fin 2019 sur fond de contestation massive et de critiques de Bruxelles visant des "atteintes à l'Etat de droit", les sociaux-démocrates du PSD ont recueilli 30% des voix. Selon le politologue Adrian Taranu, le parti va sans doute proposer un candidat au poste de Premier ministre pour mettre le président Iohannis dans une position délicate. Après une cohabitation houleuse entre 2016 et 2019 avec le PSD, M. Iohannis a assuré qu'il ne permettrait plus un retour aux affaires de cette formation durant son second mandat.

Le parti au pouvoir, le PNL, donné favori par les sondages, n'a obtenu que 25% de voix mais conserve une chance de former le gouvernement. Une troisième formation devrait se joindre à la coalition: le parti de la minorité magyare, l'UDMR (6%). Un autre parti entre au Parlement: il s'agit de la formation nationaliste AUR (8,8%), proche de l'Eglise orthodoxe.