La réponse du footballeur Jimmy Durmaz, victime de racisme et menacé de mort

ll a été menacé de mort et victime de racisme pour une simple faute pendant la Coupe du monde...

Voici la réponse du footballeur Jimmy Durmaz et de toute l'équipe de Suède.

Inacceptable

“Qu’on m’appelle putain d’étranger, terroriste et qu’on menace ma famille et mes enfants de mort…Ce n’est pas acceptable“, déplore Jimmy Durmaz sur une vidéo filmée juste avant l’entrainement de l’équipe de Suède, le 24 juin.

Auteur de la faute qui a mené à la victoire de l’Allemagne samedi dernier, Jimmy Durmaz a été victime dans la foulée d’une vague d'insultes et de menaces de mort sur les réseaux sociaux. Entouré de son équipe nationale, Jimmy Durmaz a alors tourné un message vidéo contre le racisme. “Je suis suédois et c’est avec fierté que je porte ce maillot et ce drapeau“, a lancé Jimmy Durmaz. “Nous restons unis. Nous sommes la Suède“, a-t-il conclut.

Plusieurs milliers de messages de haine ont été publiés à l'issue du match sur le profil Instagram de Jimmy Durmaz. La Fédération suédoise de football a annoncé dans un communiqué avoir signalé ces messages à la police.