La redistribution des terres aux Noirs s'accélère en Afrique du Sud, des fermiers blancs assiégés

"Ce ne sont pas des occupations, car ce sont nos terres", clame son président, Julius Malema, qui réclame la nationalisation des terres agricoles. "Rien n’a changé depuis la fin de l’apartheid et, si on ne fait rien, il y aura une révolution", a-t-il récemment confié à la télévision turque.

"On rêve tous d’avoir un lopin", dit Sakhile Mlhope, qui nettoie la mairie. Ce vieil homme habite au bout d’une route en terre dans le township de Parys. "Les Blancs ont pris nos terres et nous sommes devenus des locataires. On veut des titres de propriété, certains pour faire de l’élevage, d’autres juste pour avoir un lopin où habiter."

Les Blancs possèdent toujours 71% des terres agricoles privées et 49% des superficies urbaines. Mis sous pression à un an des législatives de 2019, l’ANC a voté en faveur d’une expropriation des terres sans compensation afin d’accélérer leur redistribution aux Noirs. Le processus de consultations publiques s’est achevé le 15 juin. Un rapport sera présenté au Parlement en août.

La famille de Johannes a reçu 120 hectares d'un général boer en 1911. - © Valérie HIRSCH

"On veut nous forcer à partir", pense Johannes, 45 ans, qui ne se déplace jamais sans son revolver. Il montre fièrement la photo de son grand-père, qui a reçu 120 hectares en 1911 d’un général boer (pionnier blanc d'Afrique du Sud). "J’ai arrêté d’investir à cause de toute cette incertitude, dit-il. S’ils veulent prendre ma ferme, je me défendrai par les armes. Mais on espère tous que c’est juste de la démagogie électoraliste." Très ému, Johannes raconte que sa fille de 15 ans a pleuré lors d’une discussion sur l’insécurité. "Nos enfants sont privés de l’insouciance, c'est triste."

Rares sont les jeunes Blancs qui continuent dans l’agriculture, comme Piet, 33 ans, qui investit pour cultiver des noix de pécan et élever des springbok (gazelles). "Je reste positif et n’écoute pas toute cette propagande absurde. S’ils veulent ma ferme, je me battrai par la voie légale et je recommencerai ailleurs."