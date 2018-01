La RDC demande à la Belgique de fermer son bureau de coopération au sein de l'ambassade à Kinshasa

Le ministère congolais des Affaires étrangères a demandé à la Belgique de fermer son bureau de coopération au sein de l'ambassade à Kinshasa en réponse à la décision belge de réviser la coopération avec son ancienne colonie, rapporte mercredi le site d'information Actualité.cd, qui affirme avoir authentifié une note du chef de la diplomatie congolaise, Léonard She Okitundu.

Cette note, non datée et non signée, également obtenue par l'agence Belga à Bruxelles, n'a pas été authentifiée par le ministère belge des Affaires étrangères qui a affirmé ne pas l'avoir (encore) reçue. "Faisant suite aux déclarations des responsables de la politique étrangère belges du 4 janvier et du 10 janvier de suspendre la coopération bilatérale d'Etat à Etat avec la République démocratique du Congo et de réaffecter le financement disponible à l'aide humanitaire, (le ministère congolais) a l'honneur de signifier au Gouvernement belge que la nouvelle Agence belge de développement (Enabel) n'a plus de raison d'être en République démocratique du Congo et, dès lors, lui demande de tirer les conséquences qui s'imposent".

Le texte poursuit : "Le ministère saisit cette opportunité pour informer le Gouvernement belge de sa décision de fermer dans un bref délai la Maison Schengen à Kinshasa".

Cette Maison Schengen, installé à côté de l'école belge de Kinshasa, traite pour le compte de plusieurs pays européens (Belgique, France, Portugal, Autriche, Finlande, Luxembourg et Pays-Bas) les dossiers des demandeurs de visa en RDC.