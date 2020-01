La RDC commémore l’assassinat de Patrice Lumumba, figure historique de l’indépendance, en 1961

Le mois de janvier est particulièrement marquant dans l’histoire de la République démocratique du Congo. Plusieurs personnalités politiques ont été assassinées en début d’année : les martyrs de l’indépendance le 4 janvier 1959, les présidents Patrice Lumumba (le 17 janvier 1961) et Laurent-Désiré Kabila (le 16 janvier 2001) et plus récemment le général Mamadou Ndala le 2 janvier 2014. Mais pour les Congolais, la figure la plus marquante reste celle de Lumumba, héros de l’indépendance et Premier ministre dès 1960.

Né en 1925, Patrice Emery Lumumba commence sa carrière comme employé de bureau dans les mines du Sud-Kivu, avant d’être journaliste à Léopoldville (capitale du Congo belge à l’époque) dans les années 1950. Il fréquente alors le parti libéral de Belgique, et alerte le roi Baudouin sur la situation des Congolais. D’abord partisan d’une évolution pacifique du système colonial belge au Congo, il écrit l’ouvrage 'Le Congo, terre d’avenir, est-il menacé ?', qui sera publié à titre posthume en 1961.

Nous avons connu les ironies, les insultes…

Après un bref séjour en prison en 1956, accusé d’avoir détourné des fonds, il se lance en politique, alors que la Belgique libéralise les syndicats et les partis au Congo. Invité à l’exposition universelle de Bruxelles en 1958, il dénonce une vision paternaliste du Congo, et s’éloigne des libéraux belges. Il crée le Mouvement national congolais fin 1958, avant de se rendre à la Conférence des Peuples africains à Accra, au Ghana, où siègent des indépendantistes et des militants panafricains comme Frantz Fanon (Martinique), Kwame Nkrumah (Ghana) ou encore Félix-Roland Moumié (Cameroun). De retour au Congo, il revendique l’indépendance au nom de "la liquidation du régime colonialiste et de l’exploitation de l’homme par l’homme."

En 1959, le mouvement indépendantiste est fortement réprimé par les autorités belges : plusieurs centaines de personnes meurent lors d’interdiction de rassemblements et de tirs des gendarmes. Les dirigeants, dont Joseph Kasa-Vubu et Patrice Lumumba, sont emprisonnés. Lumumba est condamné en 1960 à six mois de détention. Mais sans lui, les représentants des indépendantistes refusent de se rendre à Bruxelles pour trouver une issue au conflit. Après cinq jours de détention, Patrice Lumumba est donc libéré pour être envoyé à Bruxelles. L’indépendance est accordée, et fixée au 30 juin 1960.

Ce jour-là, Patrice Lumumba, entouré de politiciens étrangers de gauche, prononcera un discours historique, qui attaque les abus de la politique coloniale belge. "Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir parce que nous étions des nègres, affirme-t-il. Nous qui avons souffert dans notre corps et dans notre tête de l’esprit colonialiste, nous vous disons : tout cela est désormais fini." Un discours loin d’être protocolaire…

Des responsables belges dans son assassinat ?

Les choses se durciront avec la sécession du Katanga, une province soutenue par la Belgique, qui y envoie des troupes. A l’opposé, l’URSS et les pays non-alignés soutiennent le régime de Lumumba. Finalement l’ONU imposera un cessez-le-feu, et reconnaît l’indépendance du Katanga. A la tête du Congo, le président Joseph Kasa-Vubu révoque Lumumba, qui reste pourtant en poste et le révoque à son tour, l’accusant de haute trahison. Le coup d’Etat de Mobutu, soutenu par la CIA, signe définitivement la chute de Lumumba. Un nouveau gouvernement est mis en place, approuvé par l’ONU.

Arrêté et emprisonné, Patrice Lumumba est conduit le 17 janvier 1961 à Elisabethville au Katanga, où il sera torturé puis fusillé, en compagnie de ses partisans, par des responsables katangais. Quarante ans plus tard, le sociologue Ludo De Witte avançait la thèse d’une responsabilité belge dans cet assassinat, expliquant que des Belges avaient "dirigé toute l’opération du transfert de Lumumba au Katanga, jusqu’à sa disparition et celle de son corps". Une commission d’enquête belge avait statué une implication belge dans la chute de Lumumba, tout en rappelant que l’idée de le tuer venait des Katangais.

Ce vendredi à Bruxelles, 59 ans après son assassinat, des membres de la communauté congolaise ont rendu hommage à Patrice Lumumba sur Twitter. A Bruxelles, un square porte son nom, à quelques encablures du quartier Matonge, à Ixelles.