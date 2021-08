La pression monte sur Andrew Cuomo, le gouverneur de New York accusé de harcèlement sexuel

Le gouverneur de l’Etat de New York est sur la sellette. Andrew Cuomo est accusé d’une série d’actes de harcèlement sexuel. Il nie en bloc. Mais autour de lui, l’étau se resserre. L’ancienne étoile du parti démocrate vient de perdre le soutien d’une proche collaboratrice. Ses anciens alliés, dont le président Biden, l’appellent à démissionner. Il risque la destitution. Et les accusations s’accumulent, de la part de la justice. Une plaignante vient de s’exprimer et le qualifie de criminel.

Une star du parti démocrate devenu paria

A 63 ans, c’est la chute pour un homme politique devenu très populaire dans sa ville et dans tout le pays surtout grâce son action au début de la pandémie et à ses discours suivis chaque jour à la télévision par des millions d’Américains.

Andrew Cuomo appartient à une dynastie politique ancrée du côté démocrate : son père a aussi été gouverneur. Son frère est journaliste à CNN et l’a plusieurs fois interviewé dans son programme télé.

Homme politique expérimenté, Andrew Cuomo était devenu une figure pendant la pandémie de Covid-19, beaucoup reconnaissant sa compétence et sa poigne pour gérer la situation lorsque New York était l’épicentre de la crise, au printemps 2020.

Certains avaient même poussé Andrew Cuomo, ex-ministre du gouvernement de Bill Clinton et ami de Joe Biden, à briguer la Maison Blanche.

Mais aujourd’hui 11 femmes l’accusent. Des mains baladeuses, des baisers, des étreintes non désirées, des commentaires à caractère sexiste. Tout au long de sa carrière de plus de 10 ans comme gouverneur. Les victimes sont d’anciennes ou d’actuelles fonctionnaires de l’Etat de New York.

Fruit de 5 mois d’enquête, le rapport sur le comportement d’Andrew Cuomo est explosif.

Mains baladeuses

Une ex-conseillère économique, Lindsey Boylan, affirme que le gouverneur l’a embrassée sur la bouche et qu’il aurait proposé qu’elle joue avec lui au strip-poker, quand elle travaillait avec lui entre 2015 et 2018.

Une autre ex-collaboratrice, Charlotte Bennett avait affirmé que le gouverneur lui avait fait des avances au printemps 2020.

Quelques jours après, Anna Ruch, 33 ans, qui n’a jamais travaillé avec lui, a affirmé au New York Times qu’il l’avait "choquée" en voulant l’embrasser contre son gré lors d’un mariage en 2019.

La collaboratrice qui a déposé plainte contre le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, l’accusant de harcèlement sexuel, s’est pour la première fois exprimée publiquement. Brittany Commisso a défendu son choix de porter plainte comme "la bonne chose à faire", dans un extrait de son interview enregistré dimanche.

Elle raconte comment "son poste de rêve" est devenu "un cauchemar" et demande qu’Andrew Cuomo "rende des comptes". "Le gouverneur doit être tenu responsable", a-t-elle assuré à CBS et l’Albany Times Union.

Durant les 25 minutes d’extraits d’interview diffusés lundi sur CBS, elle a raconté comment le gouverneur est passé d'"embrassades pour dire au revoir" à des "embrassades de plus en plus serrées […] avec des baisers sur la joue", jusqu’à ce qu’à une occasion, "il tourne la tête rapidement pour m’embrasser sur la bouche".

Brittany Commisso est également revenue sur deux incidents relatés dans le rapport, le premier quand le gouverneur lui aurait attrapé les fesses lors d’un selfie, puis, en novembre 2020, à sa résidence officielle, lorsqu’il aurait passé sa main sous son chemisier pour lui toucher la poitrine. "Il m’a pelotée, il m’a touchée, pas qu’une seule fois". "Ce qu’il m’a fait est criminel, il a violé la loi".