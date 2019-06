La pression migratoire aux frontières de l'UE s'est atténuée pour la 3e année de suite

L’an dernier, 664.480 demandes d’asile ont été déposées dans les pays de l’UE + (les États membres de l’Union européenne plus la Norvège, la Suisse, l’Islande et le Liechtenstein), un chiffre en recul pour la troisième année consécutive avec une baisse de 10% cette fois-ci, a indiqué lundi EASO, le bureau européen d’appui en matière d’asile.

Le nombre de demandes déposées dans l’UE était similaire à celui de 2014. Pour 2019, les pays de l’UE + ont jusqu’ici enregistré quelque 280.000 demandes.

Si la pression migratoire s’atténue, l’on a assisté en revanche à une recrudescence des "détections" sur la route de la Méditerranée occidentale, qui ont plus que doublé, atteignant le nombre de celles sur la route de la Méditerranée orientale (57.000 environ pour chacune).

La Syrie (depuis 2013 avec 13%), l’Afghanistan et l’Irak (7% chacun) étaient les trois principaux pays d’origine des demandeurs dans l’UE +, représentant à eux trois plus d’un quart de l’ensemble des demandeurs en 2018 (27%).

Pays d’origine

Parmi les 10 premiers pays d’origine figuraient également le Pakistan, le Nigeria, l’Iran, la Turquie (4% chacun), le Venezuela, l’Albanie et la Géorgie (3% chacun). Dans les pays voisins de la Syrie (Irak, Jordanie, Liban, Turquie, Égypte) et d’autres pays nord-africains, le Haut commissariat aux réfugiés de l’Onu (HCR) a indiqué que le nombre de réfugiés syriens enregistrés s’élevait à près de 5,7 millions à la fin de 2018.

Le nombre de mineurs d’âge non accompagnés a reculé de 37% par rapport à 2017, pour se fixer à 20.325.

L’an dernier, les cinq premiers pays européens d’accueil par habitant étaient Chypre, la Grèce, Malte, la Suède et le Luxembourg. La Belgique était la 8e destination la plus courue parmi les pays d’Europe, loin derrière l’Allemagne.

Le taux de décisions positives en première instance a été de 39% dans l’UE +, en baisse de 7 points par rapport à 2017.

Règlement de Dublin

Les pays de l’UE ne parviennent toujours pas à s’entendre sur la réforme du règlement de Dublin, qui délègue la responsabilité de l’examen de la demande d’asile d’un réfugié au premier pays qui l’a accueilli et fait ainsi peser une lourde charge sur les pays du pourtour méditerranéen.

L’agence européenne presse par ailleurs les Etats membres à adopter des dispositions temporaires en matière de débarquement de migrants et de réfugiés secourus dans la Méditerranée, jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau règlement de Dublin.

Au cours de la période 2015-2017, à peine 27.800 personnes ont été "réinstallées" en Europe dans le cadre des programmes de l’UE. Mais 20 Etats membres se sont engagés à mettre à disposition plus de 50.000 places de réinstallation d’ici à la fin du mois d’octobre. Dès lors, depuis mars, on dénombre plus de 24.000 réinstallations, "octroyant ainsi une voie d’accès légale et sûre aux personnes ayant besoin d’une protection", selon l’EASO.