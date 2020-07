La présidence tournante de l’Union européenne : à quoi ça sert ?

C’est un rituel bien rodé. Tous les six mois, un Etat membre assure la présidence du Conseil de l’Union européenne pour un semestre (de janvier à juin et de juillet à décembre). Ce système permet à tous les pays européens, quelle que soit leur taille, de prendre les rênes du Conseil à tour de rôle, et de mieux saisir l’ampleur et les enjeux européens.

Il ne faut pas confondre cette présidence "tournante" avec le président "stable" du Conseil européen. Un poste occupé en ce moment par le Belge Charles Michel pour une période de deux ans et demi et renouvelable une fois.