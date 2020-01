La Première ministre finlandaise favorable à la semaine de quatre jours ou six heures de travail par jour

Cet article a été modifié le 7 janvier 2019 avec les éléments suivants : le titre "La Finlande pourrait passer à la semaine de quatre jours de six heures de travail par jour" a été adapté et les citations complétées pour mieux traduire les propos de Sanna Marin. Des précisions sur la date à laquelle a été prononcé son discours et sur son statut de ministre ont également été ajoutées.

"En termes de vie professionnelle, une semaine de travail de quatre jours, une journée de travail de six heures, pourquoi cela ne pourrait pas être la prochaine étape ? Est-ce huit heures la vérité ultime ? À mon avis, les gens méritent plus de temps avec leur famille et dans des activités culturelles. Cela pourrait être la prochaine étape pour nous dans la vie professionnelle", avait justifié la jeune dirigeante dans son discours qui date d'avant sa prise de fonction en tant que Première ministre.

“Une semaine de travail de quatre jours ou une journée de travail de six heures. Ce pourrait être la prochaine étape pour la Finlande”, a-t-elle lancé aux militants. Actuellement, les Finlandais travaillent cinq jours de huit heures pour un temps plein, comme en Belgique. La formule, si elle voit le jour, ferait donc passer le temsp de travail hebdomadaire des Finlandais de 40 heures à 32 (quatre fois huit heures) ou 30 heures par semaine (cinq fois six heures).

Dans la Suède voisine, où la journée de travail de six heures (5 jours par semaine) a été testée dans quelques endroits en 2015, les résultats ont montré que les employés étaient plus heureux, plus riches et plus productifs.

Dans la ville suédoise de Göteborg, par exemple, certains travailleurs d’une maison de retraite sont passés des 40 heures de travail hebdomadaires à 30 heures par semaine, sans perte de salaire.

Selon les résultats publiés en 2017, les employés ont indiqué qu’ils étaient plus en forme et plus motivés, ce qui les rendait plus productifs, leur permettait de faire moins d’erreurs et réduisait drastiquement le nombre de cas d'épuisements au travail.

L’allègement des horaires a aussi permis d’augmenter la qualité du travail effectué et les pensionnaires de la maison de retraite ont perçu la différence.

D'autres exemples pourraient inspirer un nouveau modèle finlandais. En novembre 2019, Microsoft Japon a pris une mesure audacieuse pour tenter d’améliorer l’équilibre entre le travail et la vie privée en instaurant un week-end de trois jours pour ses employés. Les résultats indiquent que la productivité des employés a augmenté de près de 40%, un chiffre interpellant.