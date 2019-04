La Première Ministre écossaise réclame un second référendum sur l'indépendance

La Première Ministre écossaise Nicola Sturgeon a affirmé vouloir tenir un second référendum sur l’indépendance de l’Ecosse en 2021, dans le cas où le Brexit venait à aboutir.

« Un choix entre le Brexit et un avenir pour l’Ecosse en tant que nation européenne indépendante devrait être possible sous cette législature, a déclaré Nicola Surgeon devant le Parlement écossais à Édimbourg. Je peux confirmer que notre gouvernement agira pour faire en sorte que l’option consistant à donner aux citoyens un choix d’indépendance plus tard au cours de cette législature soit mise en œuvre. »

L’Ecosse a néanmoins besoin de l’accord du gouvernement britannique avant d’entamer toute procédure. Ces derniers avaient précédemment indiqué que ce ne serait pas possible. Nicola Sturgeon estime néanmoins que cette position est « insoutenable » et demande à son parti de renforcer les soutiens et les demandes pour l’indépendance.