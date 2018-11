La popularité de Macron chute, faisant moins bien qu'Hollande à la même période

Emmanuel Macron rassemble ce mois-ci 26% d'opinions positives, montre la dernière édition du baromètre politique BVA Orange pour La Tribune et RTL. Il s'agit d'un nouveau record d'impopularité depuis le début de son quinquennat. Il est à 6 points du record d'impopularité établi par François Hollande, en novembre 2013.

Pour le cinquième mois d'affilée, la popularité du chef de l’État enregistre une baisse, de trois points de pourcentage. Près de trois quarts des sondés (73%) ont une mauvaise opinion d'Emmanuel Macron.

A la même période de leur mandat, ses deux prédécesseurs enregistraient une popularité supérieure, François Hollande réunissant 29% d'opinions favorables, Nicolas Sarkozy 48%.

Sur fond de contestation populaire des "Gilets jaunes", "Edouard Philippe subit également de plein fouet le mécontentement des Français", note l'institut, qui fait état d'un recul de dix points de pourcentage des opinions positives à son égard (30%), soit "une baisse de popularité brutale et inédite".

Si près de trois quarts des sondés se reconnaissent dans les revendications contre la hausse des taxes sur les carburants des "Gilets jaunes", ils sont 52% à désapprouver leur mode d'action, fait de blocages routiers et de barrages filtrants. Sept sondés sur dix jugent que le gouvernement a une "mauvaise attitude" face au mouvement et 46% souhaitent que la mobilisation prenne de l'ampleur. Après le pouvoir d'achat, la santé puis l'environnement apparaissent comme les premières préoccupations des sondés. Le classement des personnalités fait apparaître une dynamique légèrement favorable pour le Rassemblement national, avec une hausse de la cote de Marion Maréchal et Marine Le Pen, mais aussi, à gauche, d'Olivier Besancenot et du chef de file de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon.