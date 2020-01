La Pologne veut sortir de l'oubli un camp nazi d'Autriche

KZ Gusen I-III - Concentration Camp - 24/01/2020 http://www.druhasvetovavalka.cz/ Pages show pictures and videos of the day taken at places connected with the World War II (Second World War) mail: info@druhasvetovavalka.cz TomTom POI of that place you can download here http://www.druhasvetovavalka.cz/EU-druha_svetova_valka.ov2 tento bod zajmu do vasi navigce TomTom si muzete stahnout zde: http://www.druhasvetovavalka.cz/EU-druha_svetova_valka.ov2