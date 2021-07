La Pologne en pleine crise de foi face à une vague d’apostasie

La décision a été impulsée par le chef de la majorité, Jaroslaw Kaczynski mais qui repose également sur les pressions exercées depuis plusieurs années par des catholiques fondamentalistes et de l’épiscopat.

A force de discriminations anti LGBTQ + et anti avortement, l’Eglise polonaise continue de creuser son fossé avec l’Eglise du Pape François. Ces accointances ont valu à l’épiscopat polonais une baisse de 62% à 41% d’opinion positive, d’après l’institut de sondage de référence CBOS.

Ils sont de plus en plus nombreux à demander l’apostasie, c’est-à-dire à renoncer publiquement à leur doctrine.

Le président de la Pologne Andrzej Duda en train d’embrasser la croix à l’église St Brigid à Gdansk durant un évènement marquant le 40e anniversaire des accords de Gdansk © AFP or licensors

"J’ai toujours considéré la religion comme étant un sujet intime. Et en fait, je m’aperçois que ce n’est pas si intime que cela et que cela devient un argument pour justifier l’implication de l’institution catholique en politique", explique Marta, une Polonaise de 33 ans qui a demandé l’apostasie. Un geste fort qui consiste à renoncer à son appartenance à une institution religieuse.

Après la décision du Tribunal [sur l’avortement], j’ai dit : ça suffit

L’épiscopat polonais se retrouve donc scindé en deux parties. D’un côté les ultras catholiques et de l’autre les modérés qui ne souhaitent pas l’implication de la religion dans le politique. Les débats, et les nombreuses manifestations sur l’avortement qui ont frappé la Pologne il y a plusieurs mois de cela, ont été l’élément déclencheur de cette vague d’apostasie.

"J’avais prévu de quitter l’Église depuis deux ans, mais, d’une manière ou d’une autre, cela passait toujours au second plan. Après la décision du Tribunal [sur l’avortement], j’ai dit : ça suffit." Comme l’explique Kasia, 33 ans.

"Chaque fois que l’Église se rattachait trop fort au pouvoir, ce fut au prix du respect", auprès des gens, fait remarquer Kamil Marcin Kaczmarek, sociologue à l’Université de Poznan.

L’évolution de cette perte de vitesse sera fonction des éventuels scandales successifs impliquant l’Église et "surtout de la réaction de la hiérarchie", estime-t-il. "Or, celle-ci semble déchirée entre son propre intérêt corporatif – pas forcément bien identifié – et le respect de son propre enseignement."