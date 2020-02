La police russe oblige le groupe Pussy Riot à arrêter le tournage d'une vidéo

La police russe a fait irruption dimanche sur le tournage d'un nouveau clip du groupe punk anti-gouvernement Pussy Riot à Saint-Pétersbourg et l'a forcé à arrêter de filmer, a déclaré un membre du groupe.

La police a accusé le groupe de filmer une "vidéo illégale faisant la promotion de l'homosexualité", a déclaré Nadezhda Tolokonnikova, membre du groupe, dans un communiqué sur Twitter. La promotion publique de l'homosexualité est un crime en Russie en vertu de la législation approuvée par le président Vladimir Poutine. Le groupe punk Pussy Riot est réputé pour ses positions contre Poutine et son gouvernement. Tolokonnikova, qui avait auparavant purgé plus d'un an de prison pour insulte à des croyances religieuses russes, a déclaré lundi que le groupe tenterait à nouveau de filmer la vidéo du morceau intitulé "Rage".