La photo qui en dit long sur l'ambiance au G7

Une photo vaut bien plus que des mots... l'adage est connu. Mais après un G7 qui s'est achevé par un rebondissement et le retrait de la déclaration conjointe par Donald Trump depuis son avion, l'image publiée par la chancellerie allemande sur son compte Instagram va certainement faire le tour du monde.

Zweiter Tag des #G7 -Gipfels in Kanada: Beratungen am Rande der offiziellen Tagesordnung #G7Charlevoix pic.twitter.com/5GiGF6zTHr

Pire encore, ils semblent après coup que les divergences sont encore plus profondes. Et les prises de positions sur tout un tas de sujets tels que les droits de douane sur l'acier et l'aluminum , l'accord sur le nucléaire iranien ou l'environnement devenues encore plus inconciliables. Entre Trump et les Merckel, Trudeau ou Macron, les désaccords sont nombreux.

Une image... qui en dit long

En une image, ces tensions apparaissent évidentes, flagrantes. Le langage corporel des grands de ce monde, saisi par cet instantané du photographe Jesco Denzel et tweeté par le porte-parole de la chancellerie allemande, en dit long sur la tension qui a pu exister lors de cette rencontre au sommet.

Sur le cliché, on retrouve : Angela Merkel (chancelière allemande), Emmanuel Macron (président français), Theresa May (première ministre britannique), Shinzo Abe (premier ministre japonnais), mais aussi des conseillers japonais et américains autour du président américain Donald Trump. Celui-ci apparaît assis, face à Angela Merkel, Emmanuel Macron et les autres qui lui font face.

Les bras croisés et la moue interrogative, le président américain regarde de façon circonspecte ses homologues alors que la chancelière allemande semble déterminée, mains sur la table et corps penché vers Donald Trump. Des attitudes qui racontent bien des choses. Dans ce cas, le cliché semble illustrer à merveille les difficultés rencontrées pendant ce G7 et juste après...