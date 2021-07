La pandémie provoque une pénurie de main d'oeuvre au Royaume-Uni: les travailleurs de l'alimentaire sont exemptés d'isolement

La pandémie de Covid-19 provoque encore bien des soucis chez nos voisins britanniques. Le Royaume-Uni connaît une explosion des contaminations liée au variant Delta, provoquant le placement en quarantaine de centaines de milliers de cas contacts et entravant l'activité économique. Après la publication dans la presse d'images de rayons vides dans certains supermarchés, faisant craindre des pénuries, le gouvernement était pressé d'agir.

De plus en plus de secteurs économiques sont menacés de paralysie à cause du manque de personnel. Des centaines de Britanniques doivent en effet s’isoler après avoir été en contact avec des personnes testés positives. Un important absentéisme qui créé la confusion dans l’industrie, les transports, les forces de l’ordre ou encore dans la grande distribution.

Des grandes surfaces temporairement fermées. Des rayons de supermarchés vides. Pas ou peu d’eau en bouteille, de boissons gazeuses, de produits frais à base de salade ou de viande. Ces scènes se répètent un peu partout en ce moment en Angleterre. A tel point que le secrétaire d’Etat au commerce, Kwasi Kwarteng, a lancé un appel au calme jeudi pour affirmer qu'il n'y a pas de pénurie.

Le problème, c’est le manque de personnel. C’est vrai dans la grande distribution. C’est vrai aussi dans la transformation de la viande, chez les transporteurs routiers. Même la police est touchée. Le temps d’attente pour une intervention est actuellement plus long que d’habitude.

Partout des effectifs réduits à cause du Covid. Rien que la semaine dernière, plus de 600.000 Britanniques ont été invités à s’auto-isoler après un contact à risques.

Et la situation ne devrait pas s’améliorer. Le nombre de contaminations lui aussi explose. Pour éviter la paralysie de l’économie, le gouvernement britannique a décidé que les travailleurs de certains secteurs ne devront plus se mettre à l’isolement.

Le gouvernement britannique a donc annoncé vendredi que plus de 10.000 travailleurs du secteur alimentaire seraient exemptés d'isolement en cas de contact avec un malade du coronavirus.

Dès cette semaine, certains de ces employés pourront échapper à un isolement de dix jours à condition de présenter quotidiennement un test négatif, quel que soit leur statut vaccinal.

Plus de 10.000 personnes concernées

"Nous avons identifié près de 500 sites clés, qui incluent environ 170 dépôts de supermarchés, outre quelque 200 fabricants clés comme nos fabricants de pain et entreprises laitières, etc.", a détaillé le ministre de l'Environnement et de l'Agriculture, George Eustice, sur Sky News.

"Toutes les personnes travaillant sur ces sites stratégiques, dépôts de distribution et sites de production, pourront recourir à ce plan", a-t-il ajouté, précisant que cela concernait "probablement bien plus de 10.000 personnes".

Des exemptions plus limitées sont prévues dans d'autres secteurs, comme les services de santé, les transports et l'énergie, pour les personnes totalement vaccinées présentant un test négatif qui auront été spécifiquement désignées par leur employeur.

À partir du 16 août, le gouvernement prévoit de supprimer l'obligation de s'isoler pour les cas contacts totalement vaccinés.