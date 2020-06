"La pandémie a renforcé la critique de l'Union européenne par rapport à la Chine

Toutefois, rappellent les experts, en tant qu’économie exportatrice, la Chine ne peut pas baser sa relance sur une demande ralentie ailleurs dans le monde. De plus, les économies occidentales ont pris plus largement conscience de toutes les limites de leur dépendance à la Chine, lors des multiples difficultés d’approvisionnement de matériel médical qui ont émaillé la crise. "Une prise de conscience qui précède cette pandémie" pour Eric Florence qui parle d’un effet de loupe : "la pandémie a certainement renforcé cette dimension plus critique de l’Union Européenne par rapport à la Chine".

Eric Florence explique la stratégie radicale de la Chine par différents éléments : "Tout d’abord, le fait que ce rebond épidémique ait lieu dans la capitale a une dimension symbolique très forte […] Il y a aussi en Chine l’expérience du SRAS et de la grippe AH1N1. En 2003, la Chine a mis en place à travers tout le pays des centres de prévention des épidémies, donc leur capacité à déceler une épidémie et de tester est très forte", détaille le chercheur.

Hong Kong toujours plus exposé à une diminution des libertés

Européens et Chinois se sont réunis à l’occasion d’un sommet "virtuel" hier, pour aborder divergences et points communs sur une série de dossiers. Parmi les plus sensibles : la situation à Hong Kong, où des milliers de manifestants sont à nouveau descendus dans les rues il y a un mois, bravant l’interdiction de se réunir. En cause : un projet de loi sur la sécurité nationale que Pékin veut imposer à l’ex-colonie britannique. "Une des pires attaques menées contre l’autonomie du territoire", selon les militants pro-démocratie.

"Depuis une vingtaine d’années, Hong Kong proteste contre différents projets", rappelle Eric Florence, "en 2003 déjà sur la sécurité nationale, en 2011 sur l’éducation, en 2014 avec le mouvement des parapluies, et l’année dernière sur le projet d’extradition […] La crainte aujourd’hui est celle d’un rétrécissement encore plus important des libertés. Chaque grand mouvement a été suivi d’un durcissement, et ici le durcissement risque d’être fatal aux libertés publiques à Hong Kong", redoute le spécialiste de la Chine.

