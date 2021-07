La NASA met au point un système d’alerte sur le déboisement des forêts tropicales

Une équipe de recherche menée par la NASA, l’agence fédérale chargée du programme spatial civil américain, a mis au point un système d’alerte déterminant l’état des forêts tropicales sur Terre. En analysant des photos satellites, l’équipe espère éviter un point de basculement après lequel la déforestation deviendra irréversible.

Les images satellites doivent permettre d’identifier rapidement si de grandes zones forestières sont en cours de destruction.

De nombreuses forêts tropicales subissent en effet la pression humaine, les populations abattant ou brûlant les forêts pour laisser place à des terres agricoles. Le réchauffement climatique affecte également ces milieux : le climat devient plus sec et plus chaud, rendant plus vulnérables les forêts tropicales.

Comparaison avec d’anciens clichés

Afin d’obtenir une image fidèle de l’état des forêts, les scientifiques compareront les images récentes à d’anciens clichés. Ils espèrent que les alertes mèneront le monde politique à mieux protéger les forêts tropicales.