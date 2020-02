La mort de Kobe Bryant entraîne le football brésilien à lutter contre l’homophobie liée au numéro 24

Le numéro 24 associé au cerf... et à l’homosexualité

Au Brésil, le numéro 24 représente le cerf dans un jeu de hasard illégal depuis 1946 mais populaire : le "Jogo do Bicho" (le jeu des animaux). Dans ce type de loterie dans lequel des millions de "reals" sont dépensés et gagnés chaque année, chaque numéro de un à vingt-cinq est représenté par un animal. Par exemple, le "un" est l’autruche, le "huit" c'est le chameau, et le "vingt-quatre" est représenté par le cerf. Et dans le pays, le cerf est depuis longtemps associé à l’homosexualité.

Cassiano Lopes raconte à la RTBF que le cerf se dit "viado" en portugais. Mais "viado" s’utilise également dans le langage de tous les jours pour appeler les homosexuels de façon offensante. Google propose d’ailleurs la traduction "tapette" pour "viado" en français.

"En raison du sexisme et des préjugés, certains hommes font des blagues sans arrêt sur ce numéro, raconte le jeune brésilien. Si tu as 24 ans, par exemple, certains préfèrent ne pas le dire. Mon anniversaire tombe le 24 novembre, en tant que gay vous n’imaginez pas ce que j’ai dû subir".

Cassiano Lopes explique que ces préjugés sont parfois mêmes repris pas la communauté homosexuelle elle-même ou certains s’appellent "viado" entre eux. "C’est particulièrement le cas dans les grandes villes", précise le diplômé en communications.