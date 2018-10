La mort de Khashoggi est "douloureuse et injustifiée", selon le prince héritier saoudien

Le prince héritier d'Arabie saoudite Mohammed ben Salmane a qualifié mercredi de "crime haineux" le meurtre du journaliste et opposant saoudien Jamal Khashoggi au consulat du royaume à Istanbul. Il a également jugé le décès du journaliste "douloureux" et "injustifié" la mort de Jamal Khashoggi et promis que la justice prévaudrait dans cette affaire.

L'héritier du trône saoudien, qui s'exprimait lors de la conférence internationale sur l'investissement de Ryad, a déclaré que tous les coupables seraient punis, ajoutant que l'Arabie saoudite et la Turquie, où le journaliste et opposant saoudien a disparu le 2 octobre, travaillaient ensemble pour "obtenir des résultats".

Il a par ailleurs estimé qu'il n'y aurait "pas de rupture des liens avec la Turquie".