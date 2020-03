Coronavirus : l'Espagne redoute un scénario à l'italienne - JT 19h30 - 11/03/2020 Au niveau européen, on dénombre aujourd'hui plus de 930 morts. Et parmi les pays d'Europe les plus touchés, il y a l'Espagne. Plus de 2000 contaminations sur place dont 47 décès. Rejoignons notre correspondant Henri De Laguerie à Barcelone.